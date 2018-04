Narednih dana se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim periodima.

Arhiv / 24sata.info

Padavine u vidu pljuskova moguće su u četvrtak i nedjelju, saopštio je Federlni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.



U periodu od 16. do 24. aprila prognozira se umjereno oblačno i stabilno vrijeme uz male izglede za proljetni lokalni pljusak na zapadu Bosne i u Hercegovini.



U narednih petnaest dana očekuje se nešto toplije vrijeme. Jutarnje temperature zraka u periodu od 9. do 18. aprila u Bosni se prognoziraju od pet do 10, a u Hercegovini od sedam do 12 stepeni Celzijusovih. U istom periodu maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni se očekuju od 16 do 21, a u Hercegovini od 20 do 25 stepeni.



Od 19. do 24. aprila očekuje se još toplije vrijeme. Jutarnje temperature zraka u ovom periodu u Bosni se prognoziraju od sedam do 12, a u Hercegovini devet do 14, dok se dnevni maksimum u Bosni prognozira do 24, a u Hercegovini do 27 stepeni Celzijusovih.



(AA)