Zbog protesta građana, blokirane su dionice magistralnih puteva M-17 Zenica-Žepče (u mjestu Golubinja) i M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor (u mjestu Karamustafići). Također, iz istog razloga, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Bijača, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Foto: N1

Demobilisani borci su danas nakratko blokirali i petlju Sićki Brod u Tuzli, a okupili su se i sipred zgrade Parlamenta FBiH.



U izjavi za N1, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač da nigdje u FBiH zvanično nije najavljeno okupljanje.



"Nema nikakve zvanične najave niti je najavljeno bilo kakvo okupljanje. Ako bude nešto od toga, svako to okupljanje je nezakonito. Ako bude okupljanje, bilo koje vrste, na javnom prostoru, ono mora biti odobreno od nadležnih organa. Ako nema takvog rješenja organa, javno okupljanje je nezakonito i ono je zabranjeno. Nema zvanične najave okupljanja bilo gdje u Federaciji", kazao je Lukač za N1.



Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je prošle sedmice održala hitnu sjednicu u Sarajevu i sagledavši potrebe i zahtjeve demobilisanih boraca, razmatrala Prednacrt zakona o demobilisanim borcima, na osnovu kojeg treba doći do poboljšanja položaja boračke populacije.



Prednacrt je razmatran, ali dug put je do donošenja zakona. Bivši borci poručili su da im ništa ne znače priče resornog ministra o hitnim uredbama.



Tvrde da niko od nadležnih ni nakon upozorenja nije reagovao te da ne odustaju od svojih zahtjeva a to su objavljivanje jedinstvenog registra boraca, ukidanje finansiranja mnogobrojnih boračkih udruženja iz budžeta i borački dodatak.

(24sata.info / N1)