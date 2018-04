Darija Sesar, 25-godišnja magistrica prava iz Mostara, je u protekla tri mjeseca imala priliku stažirati u Europskom parlamentu u Bruxellesu, kao pripravnica u uredu slovačkog zastupnika Eduarda Kukana.

Foto: 24sata.info

U prestižni Pat Cox Fellowship, koji nosi ime bivšeg predsjednika Europskog parlamenta, je izabrana nakon sudjelovanja u ljetnom programu u Amsterdamu kojeg organizira međunarodna nevladina organizacija Humanity in Action (Humanost u Akciji) sa sjedištem u SAD-u. Ova organizacija djeluje u sedam država svijeta (BiH, Danska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Poljskai SAD), te između ostalog ima iured u Sarajevu. Cilj organizacije Humanity in Action je edukacija mladih ljudi, budućih lidera, koji žele doprinositi rješavanju problema u području ljudskih prava, prava manjina i aktivnog građanstva.



Tijekom staža u Europskom parlamentu, Darija je najviše vremena posvetila pitanjima vanjske i sigurnosne politike Europske unije. Intenzivno prateći rad parlamentarnog Odbora za vanjske poslove te surađujući s brojnim zastupnicima i predstavnicima nevladinog sektora, Darija je imala priliku upoznati se pobliže s politikama i strategijama Unije, radom Europskog parlamenta, kao i procesom pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji.



“Ovaj Fellowship program je sjajna prilika za mlade iz BiH da prožive jedno fantastično profesionalno i osobno iskustvo, kao i da se iz prve ruke upoznaju s funkcioniranjem i interakcijom različitih institucija Europske unije. Također, život u Bruxellesu i rad u Europskom parlamentu omogućavaju mladima da na samom početku karijere uvide u kojem smjeru se žele dalje razvijati i usavršavati”, istaknula je Darija.



Više informacija o Pat Cox Fellowship programui Humanity in Action organizaciji je dostupno na njihovim službenim stranicama i Facebook profilu.



