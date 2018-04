Gost Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem bioje glumac Sergej Trifunović.

"Rođen sam u Mostaru, od majke Mostarke, lokalpatriotkinje, kao što su to svi pravi Mostarci. Majka se udala za glumca koji je bio dvije godine u mostarskom pozorištu, i onda su se preselili u Kruševac, međutim, majka je željela da me rodi u Mostaru, čisto da mi u ličnoj karti do kraja života piše da sam rođen u Mostaru i jako sam joj zahvalan zbog toga. Na dva popisa izjasnio sam se kao Mostarac", podsjetio je Trifunović.



Trifunović je u razgovoru za FACE TV1 istakao da je na našim prostorima potreban viši stepen građanske svijesti, ali i kazao da njegov društveni angažman ima taj cilj.



"Kada je padao Milošević, na izbore u Srbiji je izašlo 71 posto ljudi, ali to znači da danas 29 posto ljudi boli uho danas, poslije svega što se desilo. Fasciniran sam količinom ljudi kojima je potpuno svjedno, ili nemaju svjesti ili ne znaju, ili žive u nekom mraku", rekao je.



On je dodao da je Vučić bio u istoj ekipi koja je bila sa Miloševićem, i da te ista ekipa narod jaše i sada.



"Sve je to jedna te ista kriminogena ekipa, samo ne znam šta ovaj narod misli", rekao je.



Podcrtao je da se u cijeloj regiji ne radi ništa na prosvijećivanju ljudi, a radi se isključivo na zaglupljivanju naroda jer se glupacima najlakše vlada.



"Šešelj je imao dva miliona glasača, pa mu je sad to ovaj uzeo. To je ista ekipa budala, i sad kako ti njima da objasniš da je Šešelj Hrvat. Ja sam iz tog dijela Hercegovine i nema Šešelja pravoslavaca, to su katolici. Našao sam čovjeka koji je potvrdio da je Šešelj išao da se preobrati na pravoslavlje", rekao je.



Rekao je da stvari koje ga dovode do ludila jesu one stvari kad u Skupštini Srbije Maja Gojković uzme zvonce i prekida raspravu svaki put kada nema neko proba da govori o Aleksinom zakonu.



"Tada mi dođe da uzmem pištolj i da pucam u televizor. I onda dođe Vučić i priča o nekom BDP-u. O čemu pričaš, djeca se bacaju kroz prozore, a tebe boli uho za to. To su jezive stvari", kazao je Trifunović.



Rekao je da će Vučić predati Kosovo jer on više ne može da sjedi na dvije stolice.



"Ako se to ne desi u svakom slučaju neće pući po njemu nego po nama. Sankcije koje su ranije bile uvedene nisu bile uvedene Slobi nego nama", naveo je.

