Vaskrs, najveći hrišćanski praznik kojeg danas proslavljaju pravoslavni vjernici, za sve koji ga obilježavaju prilika je za slavlje sa porodicom i najbližim prijateljima.

Ovu priliku danas su iskoristile i članice Udruženja kreativaca "Draganasgarden" koje su se okupile u Banjoj Luci.



Dragana Vučić, sekretar ovog udruženja, ekipi Anadolu Agency (AA) ispričala je da članice udruženja, osim što zajednički promovišu svoje rukotvorine, razmjenjuju iskustva i znanja, uživaju u vremenu koje su u prilici da provedu zajedno. Zbog toga su se sada, prvi put od osnivanja udruženja prije tri i po godine, odlučile da u danu koji tradicionalno provode sa porodicom, odvoje vrijeme i za prijateljice i proslave na specifičan način.



Mnoge poslastice, ukrasi, stalci, jaja ukrašena raznim tehnikama njihovih su ruku djelo. Šarena jaja, simbol ovog praznika, u njihovom slučaju nisu samo obojena jer radije koriste mnoge druge tradicionalne i moderne tehnike. Pored ukrašavanja voskom, koristile su i dekupaž i natur tehnike, te jaja ukrašavale i salvetama i novinskim papirom. Način na koji su dekorisale stol radi boljeg prazničnog ugođaja najbolje odražava njihovu ljubav prema lijepom, romantičnom, te savršeno usklađenim detaljima.



Porodično okupljanje



Udruženje "Draganasgarden" poznato je po svojim sajmovima koji se održavaju dva puta godišnje zimi i ljeti kada Banjalučani, ali i turisti, imaju priliku da vide i probaju njihove brojne rukotvorine. Osnovano je na inicijativu Dragane Pranjić iz Banjaluke koja živi u Švedskoj.



- Prije nismo imali priliku ni da se okupljamo ni da izlažemo jer nema takvih udruženja u Banjoj Luci i na naš prijedlog Dragana Pranjić je osnovala udruženje - ispričala je Dragana Vučić i dodala da udruženje sada broji 35 članova, ne računajući podmladak koji je sve brojniji.



Brend Dragane Vučić nosi naziv "Inspirisana anđelima", a izrađuje "tutu" suknjice, trakice i sve druge male sitnice koje mogu usrećiti dijete prilikom neke proslave.



Inače, Vaskrs je za nju radostan praznik jer redovno njeguje tradiciju porodičnog okupljanja. Dan počinje doručkom u užem krugu porodice, a popodnevne sate šira porodica provodi najčešće na selu gdje imaju i najbolju priliku za uživanje u proljetnom danu, bez obzira na vremenske prilike.



Snježana Radanović koja je članica udruženja od njegovog osnivanja istakla je da joj je čast biti članom ovakvog udruženja jer se divno druže, obučavaju i organizuju kreativne radionice i sajmove. Ona se bavi dekupažom, restauracijom starog namještaja i predmeta i zmijanjskim vezom.



- Privlači me sve što ima duh starih vremena, pa sam ovom prilikom, za Vaskrs, uradila jaja u natur tehnici, prirodno, nema farbanja nego samo ukrašavanje - istaknula je ona.



Veselo druženje



Sreća, mir, ljubav, prijateljstvo - samo su neke od riječi koje je ispisala na jajima sa najljepšim željama i porukama za svoje prijateljice i porodicu. Prema njenim riječima, najspecifičnije za Vaskrs je porodično okupljanje, ali je, kaže, lijepo i kada postoji prilika za obilježavanje na kreativan način, sa prijateljicama.



- Ovaj praznik najradosniji je za djecu jer su tu jaja šarena, čokoladna, zeke, pilići, pereci, okupljanje, a djeca uvijek uživaju u tim stvarima - rekla je ona.



Za Vesnu Jovičić, koja je član udruženja godinu dana, a bavi se dekupažom i izradom dekoracija, Božić i Vaskrs su posebni praznici.



- Pričinjava mi veliko zadovoljstvo da ukrasim kuću i svoju i svojih prijatelja tim radovima, a i djeca uživaju u tome - rekla je ona.



Objasnila je da u njenoj porodici najznačajniji dio proslave predstavlja vaskršnji doručak, gdje se, osim bogatoj trpezi, svi vesele i kucanju jajima, ritualu koji svi obožavaju.



Svaka prilika da se susretnu za članice Udruženja "Draganasgarden" je dobrodošla jer je to uvijek veselo okupljanje.



- Posebno današnji povod, praznik Vaskrs, daje tom okupljanju i veći značaj. Uvijek uživamo, lijepo se družimo, donesemo nešto da pokažemo jedna drugoj, neke svoje nove radove, pa uživamo u đakonijama koje članice prave. Imamo članice koje izrađuju razne slatkiše, medenjake tako da je to uvijek veselo druženje - rekla je Vesna Jovičić.



