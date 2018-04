Njegovo preosveštenstvo, vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije poželio je jutros vjernicima okupljenim u Staroj crkvi u Mostaru da im svakog dana u srcima sja Hristovo vaskrsenje.

Foto: SRNA

Vladika Grigorije naglasio je u besjedi da je sva nauka i mudrost, ukoliko se s ljubavlju prihvata istina o vaskrsenju Hristovom, sadržana u riječima - Hristos vaskrse.



On je podsjetio na riječi apostola Pavla da su uzalud i vjera i propovijed ako Hristos nije vaskrsao.



- Zaista vaskrse. Mi vjerujemo u vaskrsenje Hristovo, vjerujemo u vaskrsenje života, vjerujemo u naše vaskrsenje, jer on tako zavolje svijet da je žrtvovao sebe za nas i radi našeg spasenja. Sišao u Ad, pokidao okove smrti i vaskrsao treći dan, kao što je bilo pisano - napomenuo je vladika Grigorije.



Vladika je pozvao vjernike da otvore srca za Boga, Hrista, za njegovo vaskrsenje, za spasenje svoje cijelog svijeta.



- To je divna i čudesna milost koja se izlijeva na nas. Na nama je samo da otvorimo srca, umove, oči, uši, utrobe... Neka svakoga dana u vašim srcima sja vaskrsenje Hristovo - poručio je vladika Grigorije.



On je zahvalio fratrima iz samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru koji su došli na svetu arhijerejsku liturgiju da zajedno s pravoslavcima proslave Vaskrs.



(SRNA)