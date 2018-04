Danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u Posavini i Krajini je moguća niska naoblaka ili magla. Vjetar slab do umjeren, u Posavini sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni.

Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevne od 20 do 27°C.



Sutra prijepodne pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva naoblačenje s juga, što će u Hercegovini, na jugu i jugozapadu Bosne donijeti kišu i pljuskove. U ostatku Bosne ponegdje je moguć slab i kratkotrajan pljusak. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevne od 19 do 26 °C.



U utorak jutro oblačno s kišom i pljuskovima u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Slaba kiša je moguća i ponegdje u centralnim i sjevernim područjima Bosne. Tokom prijepodneva padavine prestaju, uz postupno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevne od 16 do 22 °C.



U srijedu uglavnom sunčano uz umjerenu naoblaku. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevne od 18 do 24 °C.



