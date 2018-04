Turizam je u Hercegovini glavna privredna grana, a očekivanja od sezone koja već kreće su ogromna. Odgovorni ljudi u resornom ministarstvu i Turističkoj zajednici mudro "spuštaju loptu", ali brojni turistički radnici očekuju ljeto u kojem će padati rekordi.

Problem su loše statistike zasnovane na slaboj naplati boravišnih taksi, tako da su rezultati često samo opisni jer se ne mogu zasnovati na stvarnim brojevima.



Andrija Krešić, direktor Turističke zajednice HNK, kaže kako se turistički radnici u kantonu mogu pohvaliti brojnim aktivnostima i uspostavom novih sadržaja.



"Mnogo toga se može istaći, uređuju se nove biciklističke staze, što je lijepo navesti kao jedan mali primjer, a posebno se radujemo uspostavi novih linija niskobudžetne aviokompanije s Aerodroma Mostar. Ti letovi bi trebali dovesti brojne nove goste na naše prostore", nada se Krešić.



Odličan posao urađen na evropskim sajmovima





Mnoge najave koje se ispisuju ovih dana govore o rekordima koji će padati ovog ljeta.



"U najmanju ruku očekujemo sezonu koja će biti kao prošla. To su očekivanja na osnovu razgovora s hotelijerima, s uposlenicima na aerodromu i mnogim drugim. Obišli smo brojne sajmove, pet ili šest vodećih evropskih, bili smo u Berlinu, Londonu, Beču, Pragu, Bratislavi, Beogradu... U Moskvi nismo imali štand, ali smo imali brojne kontakte. Vlada veliki interes za dolazak na naš prostor, zainteresiranost je veća nego ranije", optimista je Krešić.



Trend je porasta broja gostiju i s Dalekog istoka, s kojim uspješno sarađuju druge javne institucije. Kina će, što je posebno ilustrativno, tako na Mostarskom sajmu imati najveći štand, od hiljadu kvadrata.



"Sezona je već krenula, u Mostaru je sezona uvijek i zimi gosti redovno dolaze. U Neum od Uskrsa tradicionalno pristižu veće grupe gostiju koji onda obilaze Međugorje, Mostar, Sarajevo... Iz godine u godinu brojevi rastu", kaže Krešić.



Ozbiljan problem sa statistikama





Problem su statistike, kazuju u Turističkoj zajednici, mnogi gosti nisu prijavljeni, slabo se plaćaju boravišne takse, tako je i teško imati tačan broj dolazaka.



"Službene statistike su tako malene da su zanemarive i ja se prvi s njima niti slažem, niti služim. Probleme s prijavom gostiju trebaju ostale službe ozbiljnije rješavati. Gost se mora prijaviti, taksa se mora platiti, da se može raditi, reklama po svijetu košta", kaže na kraju Krešić.



Ajdin Teletović, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNK, kaže za Klix.ba kako bi u ovom trenutku bilo neozbiljno tvrditi kako će ova turistička sezona biti rekordna.



"Međutim, sasvim je osnovano očekivati izuzetno dobru sezonu, bolju od prošlogodišnje. Kad to kažem mislim prije svega na kvalitetnu promociju koju je odradila Turistička zajednica HNK na turističkim sajmovima. Prema reakcijama na tim sajmovima, ali i trenutnim pokazateljima prodaje, to bi trebalo rezultirati rastom turističkog prometa ne samo s tradicionalnih emitivnih tržišta, nego i dobrim prometom s nekih novootvorenih tržišta", smatra Teletović.



Velike nade od novih aviolinija





S druge strane, razlog optimizmu je i činjenica da je Ministarstvo koje predvodi Teletović krajem 2017. godine iz sredstava transfera za jačanje turističkih kapaciteta podržalo 73 projekta koja su usmjerena kako na podizanje kvaliteta smještajnih objekata tako i na kreiranje dodatnih turističkih sadržaja.



"Realno je očekivati i prve rezultate naše podrške unapređenju turističke infrastrukture aerodroma Mostar što bi također trebalo utjecati na značajniji porast broja turista te povećanje ukupnog turističkog prometa. Naime, cijeneći da je unapređenje zračne povezanosti jedno od dobrih rješenja pomoći institucija vlasti u privlačenju većeg broja turista i ostvarivanju većih turističkih prihoda u HNK, krajem 2016. godine opredijelili smo se za model subvencioniranja redovnih linija niskobudžetnih avioprijevoznika s mostarskog aerodroma prema našim emitivnim tržištima. Riječ je o modelu koji se pokazao uspješnim na primjeru aerodroma Tuzla, a još više aerodroma Zadar. Od tada do danas je za tu namjenu s pozicije Ministarstva izdvojeno 470 hiljada KM", rekao je Teletović.



Najavljuje se veća kontrola prijave gostiju





Ministar Teletović smatra i da s obzirom da niskobudžetne kompanije dominiraju "tržištem slobodnog vremena", odnosno turizmom, ali i da veliki segment putnika koji koriste usluge ovih aviokompanija čine i oni koji redovno posjećuju prijatelje i rodbinu, odnosno dijaspora, s pravom možemo očekivati povećanje ukupnog turističkog prometa.



"Međutim, bez obzira na dobru pripremu sezone, ne smije se zaboraviti da je turizam horizontalna djelatnost i samim tim ne zavisi samo od turističkog sektora, odnosno kvalitetne smještajne i ugostiteljske ponude, nego i od čitavog niza drugih sektora i usluga. Tek njihovim povezivanjem s turističko-ugostiteljskim sektorom stvorit će se zaokružena priča kroz koju će se na puno bolji način moći turistički valorizirati svi naši potencijali", kaže ministar.



Ministarstvo je podržalo cijeli niz projekata, ali je i zahvaljujući donošenju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uspjelo otkloniti neke nejasnoće ranijeg zakona i omogućiti bolji zakonodavni okvir za razvoj ugostiteljske djelatnosti koja je osnovni receptivni faktor turizma.



"Imajući na umu još uvijek veliki udio 'sivog' turističkog tržišta, odnosno izbjegavanje obaveze prijavljivanja noćenja, svakako ćemo intenzivirati inspekcijski nadzor nad vršenjem prijave i odjave turista od pružalaca usluga smještaja, te obračuna i kontrole naplate boravišne takse, posebno tokom udarnih ljetnih mjeseci", najavio je Ajdin Teletović, resorni ministar u Vladi HNK.



