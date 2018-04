Zdravstveno stanje prvostepeno osuđenog bivšeg generala Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića je sve lošije, a haški ljekari nisu dali objašnjenje zbog čega mu u posljednjih nekoliko nedjelja jako otiču noge, izjavio je njegov sin Darko Mladić.

Ratko Mladić / 24sata.info

Darko Mladić Srni kaže da je njegov otac malaksao i da osjeća konstantan zamor.



"Mi za sada ne znamo zbog čega dolazi do oticanja nogu. To može da budu i bubrezi i srce i svašta nešto. Oni su obavestili njega i nas da nije ništa strašno i da treba da unosi manje soli, iako on skoro uopšte ne unosi so. Taj savet stalno ponavljaju", rekao je Darko Mladić.



On je naglasio da je njegov otac dobio neke ortopedske čarape, čijim nošenjem se otok povuče, ali se ukoliko ih ne nosi otok vraća, što mu onemogućava kretanje. Darko Mladić je rekao da su haški doktori generalu Mladiću mijenjali terapiju, ali da odbrana i porodica nemaju informaciju šta su mu konkretno promijenili.



"Advokati su samo dobili dokumentaciju koju dobijaju na nedeljnom ili na dvonedeljnom nivou i tamo ne piše ništa specijalno, bar mi nismo videli. Sa lekarima pokušavamo da dobijemo više informacija", rekao je Darko Mladić.



Darko Mladić kaže da zdravstveno stanje ne deprimira njegovog oca, ali da je on sve slabiji.



Haški tribunal je 22. novembra prošle godine Mladića (76) osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, za terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem, za progon Muslimana i Hrvata širom BiH i za uzimanje pripadnika Unprofora za taoce, 1992. do 1995. godine.



Prvostepenom presudom, Mladić je oslobođen optužbe za genocid u još šest bosanskih opština.



(SRNA)