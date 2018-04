Vlada Republike Srpske (RS) ove godine izdvojila oko 10.000 eura za osobe iz ovog bosanskohercegovačkog entiteta koji se nalaze u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu.

Foto: AFP

Pomoć se u najvećem dijelu odnosi na Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, te Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika RS-a. Obojica su prvostepenom presudom osuđeni za genocid počinjen tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995. godine.



Stotine hiljada eura iz različitih budžeta u BiH otišle su na pomoć porodicama i odbrani osumnjičenih za ratne zločine. Novom odlukom Vlade Republike Srpske o izdvajanju za, kako je nazivaju, jednokratnu pomoć, novac prije svega ide onima koji su pravosnažno osuđeni u Haškom tribunalu za najteže ratne zločine.



Sve to u zemlji u kojoj, prema podacima Ujedinjenih nacija, skoro 18 posto stanovništva, živi ispod linije koja označava takozvano kritično siromaštvo, u kojoj se bolesna djeca liječe humanitarnim brojevima telefona, a u javnim kuhinjama hrani sve više ljudi.



Urednica u BIRN-a Bosne i Hercegovine (Balkanske istraživačke mreže) Erna Mačkić kaže da je specifičnost ove odluke što je riječ o jednokratnoj novčanoj pomoći koja direktno ide prvostepeno osuđenim Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.



"To Vlada RS-a pravda Zakonom o saradnji institucija RS-a sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Na taj način su obrazložili prethodne odluke. Jer do sada je Mladiću 2013. isplaćeno 10.000 maraka (oko 5.000 eura) i 2016. godine isto 10.000 maraka, a ista procedura je bila i za Karadžića. Znači, bez obzira u kojoj je fazi postupak u Haškom tribunalu, Vlada RS-a njih vodi kao pritvorenike i dok god nisu pravosnažne odluke za ta lica se izdvajaju sredstava", objašnjava Mačkić.



(RSE)