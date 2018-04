U Bosni je jutros pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom u centralnim i istočnim područjima. Na planinama je registrovan i slab snijeg. U Hercegovini je malo do umjereno oblačno.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica -2 stupnja, Ivan-sedlo 4, Sokolac 6, Sarajevo 8, Bihać, Bugojno, Livno, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 9, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Jajce, Prijedor, Široki Brijeg, Stolac, Tuzla i Zvornik 10, Bijeljina, Brčko, Mostar i Trebinje 11, Neum 12 i Grude 13 stupnjeva.



Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.



U Bosni će danas biti pretežno oblačno sa slabom kišom, a na planinama će padati i slab snijeg. U Hercegovini će biti malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana se očekuje posutupan prestanak padavina i razvedravanje u Krajini i sjeverozapadnim područjima.



Vjetar će biti umjerene jačine, sjevernog smjera. Prijepodne u Hercegovini i na jugozapadu Bosne se očekuje jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 9 i 15, na jugu BiH od 15 do 18 stupnjeva.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno i sa slabom kišom. Tokom poslijepodneva se očekuje postupan prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 13 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



Subota



U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima.



Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti, a u noći na nedjelju razvedravanje.



Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka u Bosni između 12 i 18, a u Hercegovini između 18 i 22 stepena.



Nedjelja



Posljednjeg dana u sedmici u našoj zemlji bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.



Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost.



Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 7, na jugu zemlje od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 stepena.



Ponedjeljak



U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.



Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti i kiša. Padavine se najprije očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima, a do večernjih sati i u ostatku zemlje.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 stepena.

