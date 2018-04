Christian Dan Preda, izvjestitelj Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, izrazio je danas u Sarajevu uvjerenje da će BiH biti članica Evropske unije jer ova zemlja ima sve neophodne resurse i preduslove da to ostvari.

Foto: 24sata.info

Dan Preda je u poslijepodnevnim satima imao sastanak sa reisu-l-ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom ef. Kavazovićem, a nakon toga se obratio i mladima iz svih dijelova BiH.



Prvenstveno se zahvalio reisu za poziv sa kojim se, kako je kazao, već sreo u Briselu, a sada i u Sarajevu.



- Veoma sam sretan jer obično kada govorim sa nekim iz BiH vidim pesimizam. Svi vaši političari su pesimisti. Trebam sastanke sa religijskim liderima kako bi našao optimizam. To smo i dobili - pojasnio je Dan Preda.



Imao je, kako je kazao, vrlo interesantan sastanak i sa Međureligijskim vijećem i tu se sreo sa mladim katolicima, jevrejima, muslimanima i pravoslavcima. U poslijepodnevnim satima danas, sastao se sa mladim ljudima iz različitih dijelova BiH sa kojima je razgovarao o budućnosti ove zemlje na njenom putu prema EU.



- Ubijeđen sam da će BiH biti član EU i da imate sve neophodne resurse i preduslove da to ostvarite. I to je ustvari do BiH, a ne do EU. Integracija BiH će biti provedena od Bosanaca i Hercegovaca i mi čekamo na vas - istakao je Dan Preda.



Reisu-l-ulema Islamske zajednice BiH Husein ef. Kavazović izjavio je, nakon sastanka sa Dan Predom, da su razgovarali vrlo kratko o pitanjima koja su vezana za BiH, za Islamsku zajednicu.



- Željeli smo da on ohrabri mlade ljude u BiH da ostanu ovdje, da se bore za svoju domovinu, zemlju, da je razvijaju. Da je Evropa sa nama. Oni treba da znaju da nisu ostavljeni, da nisu sami i da će svakako oni svoju budućnost graditi u Evropi - poručio je Kavazović.



To je, dodao je, cilj današnjeg druženja sa mladim ljudima.



(AA)