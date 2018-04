U sklopu projekta "Moja kosa tvoja kosa" Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ 15. aprila će u Bingo Centru u Bihaću organizirati akciju šišanja i doniranja kose za potrebe izrade perika za djecu oboljelu od raka.

- Za sve one koji žele kosu donirati za izradu perika, bitno je napomenuti da kosa mora biti čista, suha, hemijski netretirana i nefarbana, te minimalno 30 cm dužine (idealno je i duže). Do sada smo izradili i uručili 15 perika, a šest ih je u procesu izrade - saopćeno je iz Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“.



Perike iz radionice Udruženja dostupne su, potpuno besplatno, svakom djetetu koje ima privremeni ili trajni gubitak kose kako bi vratilo samopouzdanje i uspješno se uklopilo u svoju matičnu sredinu.



Projekat „Moja kosa tvoja kosa“ podržala je i Amra Silajdžić Džeko donirajući svoju kosu, te je iskazala svoju podršku Udruženju Srce za djecu tako što je postala prvi ambasador Udruženja.



U BiH od malignih bolesti godišnje oboli oko 60 djece različitih uzrasta. Procenat izliječenja se kreće oko 80 posto. Međutim, put do izliječenja je težak i bolan, a djeci, posebno djevojčicama, jedno od najtežih iskustava je gubitak kose, navedeno je u saopćenju Udruženja.



