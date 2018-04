Na Klinici za porodiljstvo KCUS od oktobra prošle godine u svakodnevnoj primjeni je spinalna anestezija, kako bi se porodiljama olakšao porod. Do sada su 22 trudnice rodile na ovaj način.

Foto: 24sata.info

Prema riječima doc. dr. Fatime Gavrankapetanović - Smailbegović, tehnikom regionalne anestezije, blokira se prijenos bolnih podražaja na razini kičmene moždine. Pacijentica ne osjeća bol.



„Važno je da se kod pacijentice sačuva mišićna snaga i da ona aktivno učestvuje u porodu. Naravno, neophodna je i saradnja ginekologa i anesteziologa, kako bi sve prošlo u najboljem redu“, rekla je Gavrankapetanović.



„Na ovaj način poroda mogu se odlučiti sve pacijentice koje to žele. Prije svake spinalne anestezije neophodno je da se obavi razgovor sa ginekologom i anesteziologom, te da se vidi postoje li kontraindikacije za ovu vrstu anestezije. Sve pacijentice koje su prošle ovo iskustvo, sretne su i zadovoljne. Naravno, i mi na Klinici smo zadovoljni što smo omogućili porodiljama da lijepi trenutak u životu, kada postaju majke, bude što ugodniji“, navela je Fatima Gavrankapetanović - Smailbegović.



„Na ovaj način ćemo smanjiti broj medicinski neopravdanih zahtjeva za carski rez, koji dolaze isključivo zbog straha od boli u toku poroda. Pacijentice trebaju znati da je carski rez operativna metoda završetka poroda, sa isključivo medicinskom indikacijom, te da nosi rizik, kao i svaka druga operacija.“, poručila je Gavrankapetanović – Smailbegović.



Pacijentica S.A. iz Sarajeva porodila se 1. aprila 2018. godine na Klinici za porodiljstvo.



„Ovo mi je drugi porod i zaista mogu da kažem da sam oduševljena, jer je bilo bezbolno. Rodila sam sa lahkoćom i to uz babicu, bez intervencije doktora. Prvi porod sam imala 2013. godine i on je bio jako bolan i traumatičan. Sve pohvale želim da uputim osoblju Klinike za porodiljstvo KCUS i svim budućim majkama bih preporučila da dođu ovdje i odaberu ovu metodu“, navela je S.A.

