Trebevićka žičara, jedan od simbola grada Sarajeva, ponovno će poslije više od 20 godina, Sarajlije i goste grada prevoziti do Trebevića, omiljenog izletišta brojnih generacija.

Arhiv / 24sata.info

Kako bi bili bezbjedni svi oni koji odluče automobile i druga prevozna sredstva zamijeniti kabinama žičare iz kojih će uživati u prelijepom pogledu na grad, danas bi, dan prije njenog zvaničnog puštanja u rad, trebala biti izvedena vježba “Evakuacija sa Sarajevske žičare”.



Bit će to prilika da se pokaže spremnost učesnika u svim predviđenim i nepredviđenim situacijama u slučaju eventualnog kvara i zastoja žičare.



Od ukupno 50 učesnika u ovoj vježbi 20 je iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), a ostali su iz JP “Sarajevo” koje gazduje Trebevićkom žičarom i Vijećnicom, zatim Alpinistički tim FUP-a, pripadnici Jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo i GSS “Trebević” - najavili su iz FUCZ.



U slučaju eventualne dodatne pomoći prisutni će biti i vatrogasci, Hitna pomoć KS i pripadnici Stanice policije Stari Grad.



Direktor FUCZ Fahrudin Solak je kazao Feni da je to prilika da se vidi spremnost, sposobnost kako evakuisati ljude u slučaju zastoja same žičare.



- Vrlo su male šanse da ona zakaže, ali svakako trebamo imati i tu mogućnost da odgovorimo na takve stvari. Veoma bitno za samu žičaru je da imamo odgovor u slučaju nekog neželjenog događaja - smatra Solak i napominje da su osposobljeni, opremljeni te da posjeduju dobro znanje.



To je, dodaje on, važno i zbog naših sugrađana „da imaju jednu sigurnost, općenito, ako bi se dogodilo nešto neželjeno u smislu zastoja same žičare“.



Solak je istaknuo da je Trebevićka žičara, prije svega, simbol grada Sarajeva, te dodao da ovaj grad to zaslužuje.



- To je veoma bitno za nas same. Nadam se da će zaživjeti cijeli ovaj prostor Trebevića, koji je fenomenalan i samo treba da nešto to pokrene. Možda će ova žičara biti pokretač za cijeli Trebević, da se uključi možda i neka ski-staza, da se aktivira i bob-staza. Uglavnom, imamo velikih potencijala i želim svu sreću, prije svega, rukovodstvu samog Grada, a i svima koji su učestvovali u ovom projektu - kazao je Solak.

(FENA)