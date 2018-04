Policijski službenici Federalne uprave policije i Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su danas nakon višemjesečne istrage pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli sa realizacijom zajedničke operativne akcije kodnog naziva „LIMIT“, na području Federacije Bosne i Hercegovine, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Arhiv / 24sata.info

Tokom današnjih aktvnosti, a po Naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu vrše se pretresi na 31 lokaciji i to na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je lišeno slobode više od 30 lica.



Provodeći navedene aktivnosti do sada je pronađeno i privremeno oduzeto cca. 4 kg različitih opojnih droga i to „Spid“, „Cannabis Sativa L“, „Heroin“, „Kokain“ i dr., te vatreno oružje, municija, minsko eksplozivna sredstva, mobilni telefoni i SIM kartice, blinkeri za p.m.v., kao i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim kriviičnim djelom.



Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.



Asistenciju prilikom realizacije današnjih aktivnosti pružaju pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Tuzlanskog kantona.



Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

(24sata.info)