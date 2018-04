Simboličnim puštanjem u zrak golubova i sadnjom ruža u parku kod "Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 92- 95" obilježen je danas završetak projekta nazvanog "1.601 ruža za 1.601 cvijet".

Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Fikret Grabovica kaže da je to značajan projekt u okviru čije realizacije je zasađena 1.601 ruža za djecu ubijenu tokom opsade Sarajeva.



Okarakterizirao je to Grabovica kao značajan doprinos kulturi sjećanja i istini koja se treba čuvati od zaborava, a sve zarad mladih ljudi i budućih generacija.



Projekt je realiziralo Udruženje "Eko" uz podršku Gradske uprave Grada Sarajeva, ali i mnogih drugih koji su na razne načine sudjelovali u realizaciji. Među sudionicima su i mladi ljudima na koje je sa današnjeg skupa apelirano da intenzivno rade na stjecanju znanja i ostvarivanju snova jer se tako na pravi način čuva sjećanje na djecu čije djetinjstvo je nasilno prekinuto tokom opsade Sarajeva.



U okviru današnjeg događaja upriličen je i prigodan kulturni program, te odana počast djeci stradaloj u Sarajevu tokom rata.



Prema nekim podacima u Sarajevu je, tokom rata u BiH, stradalo 1.601 djece. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. raspolaže relevantnom dokumentacijom za 532 djece koja su poginula u Sarajevu tokom rata. U znak sjećanja na njih postavljen je postament u centru grada. Navode da se iz objektivnih ili subjektivnih razloga neće moći doći do podataka o svoj djeci koja su stradala u tom periodu u Sarajevu.



