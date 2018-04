Nepuštanje mostarskih kolektora u pogon jako je frustrirajuće za švedske porezne obveznike koji su do sada u ovaj projekt uložili 16 miliona KM, rekao je švedski veleposlanik u BiH Anders Hagelberg.

Anders Hagelberg / Bljesak.info

Veleposlanik, koji je u Mostaru boravio povodom dodjele certifikata prvoj generaciji studenata u Bosni i Hercegovini iz softvera Pipestres, rekao je kako je razočaran projektom.



''U ovaj projekt Švedska investirala još 12 miliona KM. To su novci švedskih poreznih obveznika i za te novce koje je Švedska uložila naravno da želi vidjeti rezultat. Lokalni političari se moraju pod hitno angažirati kako bi se završili radovi na ovome projektu'', rekao je veleposlanik Hagelberg koji je medijima rekao kako, iako to nije tema njegove posjete, mora progovoriti na ovu temu.



Naveo je kako radovi kasne i da su se kolektori već mogli pustiti u pogon.



''No, ostale stvari kasne i to je jako iritirajuće za švedske porezne obveznike. Uložili su novce u nešto što ne funkcionira'', rekao je veleposlanik i dodao kako sve ima političke konotacije koje ''stoje na putu da to krene''.



Podsjećamo, mostarski je gradonačelnik uoči objave ovogodišnjeg Budžeta Grada, rekao kako nedostaje novca za pročistač te da je jedan od problema pri izradi budžeta osiguravanje financijskih sredstava za nesmetan rad pročistača.







''Rad pročistača moramo subvencionirati jer ne možemo povećati cijenu kubnog metra vode. Pregovaramo s različitim razinama vlasti da vidimo ko bi mogao osigurati dio neophodnih sredstava'', kazao je Bešlić i dodao kako je za rad pročistača potrebno još 2,5 miliona KM.



No, veleposlanik Hagelberg je rekao kako očekuje od političara da riješe problem što prije.



''Jako je nepošteno prema švedskim poreznim obveznicima, čiji je novac uložen, da to stoji i da nije pokrenuto. Ako ulazimo u jedan projekat i ulažemo novac, očekujemo da partner izvrši poslove na vrijeme. Švedska je dala već 16 miliona KM u ovaj projekt i kad smo uradili investiciju i da svi ostale odrade svoj dio posla'', rekao je veleposlanik.



Inače, sredinom marta iz mostarske Gradske uprave kratko je saopćeno kako se odgađa puštanje kolektora u rad.



''Svečanost puštanja u rad postrojenja za tretman otpadnih voda zakazana za ponedjeljak 19. 3.2018.godine s početkom u 12 sati prolongira se, a o novom terminu bit će te blagovremeno obaviješteni'', priopćeno je kratko iz Gradske uprave Grada Mostara, piše Bljesak.info.



