Odbrana Mileta Puljića, optuženog za ratni zločin počinjen u Mostaru, zatražila je od Suda Bosne i Hercegovine oslobađajuću presudu za njihovog branjenika jer sve vrijeme suđenja imaju dilemu ko je optužen.

Sud BiH / 24sata.info

Branilac Davor Martinović je rekao da ne zna da li je optužen Puljić, Hrvatsko vijeće obrane (HVO) ili neko treći.



- Ni detaljnom analizom svih provedenih dokaza nisam uspio utvrditi čime je to Optužba pokušala dokazati da je moj branjenik počinio zločin protiv čovječnosti - kazao je Martinović.



Po njegovim riječima, Tužilaštvo BiH tvrdi da je postojao široki i sistematičan napad na području Mostara i uzima rješenje ovog suda o utvrđenim činjenicama, a “nakon detaljne analize rješenja utvrdio sam da se to nigdje ne navodi”.



- Imam dojam da Tužilaštvo BiH samo pobrojava materijalne dokaze, ali da ih ne dovodi ni u kakvu vezu s djelom - rekao je Martinović.



Budući da se u optužnici navode napadi na Armiju Bosne i Hercegovine (ABiH), Martinović je kazao da je 9. maja 1993. godine HVO samo uzvraćao na napade, a da 30. juna 1992. nigdje nije utvrđeno da je Druga bojna brigada HVO-a, koja je bila pod zapovijedi Puljića, učestvovala u tom napadu.



Tužilaštvo BiH tereti Puljića da je, u svojstvu komandanta Druge bojne brigade HVO-a, počinio zločin nad bošnjačkim stanovništvom na području Mostara. Prema optužnici, Puljić je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) u sklopu kojeg su vršeni prisilni nestanci, Bošnjaci su hapšeni i zatvarani u zatvore i logore, te odvođeni na prinudne radove na prvu liniju fronta i u živi štit.



Odbrana je napomenula da iskaz vještaka Zemira Sinanovića smatra “plodom otrovne voćke” jer, kako su naveli, nije ispunio glavne kriterije da bi mogao biti vještak, a to su nepristrasnost i stručnost.



- Neko ko je bio aktivni sudionik ratovanja između HVO-a i ABiH, ne može biti nepristrasan. A kad govorimo o stručnosti, njemu se vojni instinkt, izgleda, probudio tek kasnije, jer je iz Jugoslovenske narodne armije (JNA) izašao kao obični vojnik - pojasnio je Martinović.



Na kraju izlaganja zamolio je Sudsko vijeće da sudi na temelju provedenih dokaza i da donese jedinu moguću presudu, a to je, kako je rekao, oslobađajuća.



Sudsko vijeće izricanje presude zakazalo je za 16. maj, javio je BIRN BiH.



(FENA)