Obilježavajući Međunarodni dan borbe protiv mina, demineri Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) danas su ukazali građanima na opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava.

Foto: Avaz

Deminer i vodič pasa u Federalnoj upravi civilne zaštite Alden Ćesko demonstrirao je građanima kako svakodnevno obavlja svoj posao sa psom Ogijem, te na simuliranoj minski rizičnoj površini pokazao im šta je sve moguće da nađu ukoliko borave na livadi ili šumi.



- Ovdje su, između ostalog, ukopane protivpješadijske mine, te preporučujem građanima da ništa slično ne diraju, nego čim uoče ovakva sredstva da ih obilježe i pozovu FUCZ – sugerirao je Ćesko.



Ukazao je da u BiH još ima različitih mina, od tenkovskih do minobacačkih granata, koje se svakodnevno pronalaze po bh. šumama, ali i gradskim površinama.



Nesreće su, kako kaže, česte na zemljištu koje se tek obrađuje, te je skrenuo pažnju prisutnima da budu oprezni prilikom sadnje odnosno da provjere površinu koju žele obrađivati.



Dešava se da osobe tek tri, četiri ili pet godina nakon kupovine kuće i okolnog zemljišta uoče sumnjiva minsko-eksplozivna sredstva. Tada su na raspolaganju građanima i akreditirani psi otkrivači eksploziva koji rade s deminerima na terenu.



Na osnovu toga, ali i brojnih drugih aktivnosti, kaže direktor FUCZ Fahrudin Solak, nastoji se što je moguće više stvoriti sigurno okruženje u Federaciji, gdje je više od 70 posto minskih polja.



- Mislim da će nam trebati izvjestan period da sve to očistimo od mina. Nadam se da ćemo primjenom novih metoda i uz novu strategiju postići da BiH vidimo bez mina do 2025. godine - poručio je Solak prisutnim građanima, koji su imali priliku vidjeti demonstraciju humanitarnog deminiranja i izložbu opreme i alata koji se koriste u deminerskim operacijama.



Ova aktivnost Federalne uprave civilne zaštite rađena je u cilju podizanju svijesti najšire populacije o problemu kontaminacije minama i teškoćama povezanim s njenim uklanjanjem.



(FENA)