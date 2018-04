U Bosni i Hercegovini je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s najvišom dnevnom temperaturom zraka od 16 do 22 stepena Celzijusa.

Prema posljednjim mjerenjima, jutros je najtoplije bilo u Neumu, gdje je u 08.00 sati izmjereno 15 stepeni, dok je najsvježije bilo u Sokocu, gdje su izmjerena četiri stepena Celzijusa.



U Sarajevu danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se oko 19 stepeni Celzijusovih.



Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima prognozira se za četvrtak. Jači pljuskovi se prognoziraju u Bosni, a u Hercegovini lokalno slabija kiša. Od sredine dana prema večernjim satima moguća je grmljavina u Krajini na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.



U petak u Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom. Na planinama će padati i slab snijeg. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Prijepodne u Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura.



Prvog dana vikenda prognozira se pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Tokom noći na nedjelju razvedravanje. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između četiri i osam stepeni, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni između 10 i 16, a najviša u Hercegovini između 18 i 23 stepena.



U nedjelju će prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) biti sunčano vrijeme sa malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između tri i šest, na jugu zemlje od šest do 10. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 stepeni Celzijusovih.



