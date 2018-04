Njemačka će deportovati 3.500 državljana BiH koji u toj zemlji borave nelegalno, a iz Italije će iz istog razloga biti vraćeni Romi čiji broj još nije poznat.

Od 2013. godine, kada je otvoren readmisioni centar u Salakovcu kod Mostara, do kraja 2017. u BiH je, na osnovu sporazuma o readmisiji, vraćeno 5.656 lica, od kojih 913 u Republiku Srpsku.



Nakon što lice bude vraćeno u BiH ima mogućnost da do 30 dana boravi u readmisionim centru, a potom se upućuje u Srpsku ili Federaciju BiH, odnosno tamo gdje mu je posljednje mjesto prebivališta, piše "Glas Srpske".



Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta kaže da BiH, osim readmisionog centra, raspolaže sa 29 stambenih jedinica u koje mogu da budu smještena vraćena lica, od kojih je 12 u Srpskoj.



"Većina vraćenih lica ima mjesto prebivališta i imovinu i s njima nema problema. Ako lice nema ništa, naša je obaveza da mu obezbijedimo smještaj šest mjeseci ili godinu, dok ga ne integrišemo", rekao je Vuleta.



On je dodao da su u martu već bila dva čarter leta iz Njemačke sa deportovanim građanima BiH, te naglasio da je sreća što veliki broj njih ima gdje da se vrati, odnosno ima svoju imovinu.



Vuleta je naveo da BiH, osim sa EU, ima potpisane sporazume o readmisiji lica koja borave bez dozvole i sa Moldavijom, Danskom, Norveškom, Švajcarskom, Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom, Turskom, Albanijom i Rusijom.



(SRNA)