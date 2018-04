Dunja Mijatović danas preuzima dužnost komesara za ljudska prava Vijeća Europe.

Dunja Mijatović / 24sata.info

Mijatović je državljanka Bosne i Hercegovine, a Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala ju je na tu poziciju u januaru prošle godine, podsjećaju iz Vijeća Evrope.



Ona je prva žena koja će obnašati ovu dužnost. Naslijedit će Nilsa Muižnieksa, a prije njega komesari za ljudska prava bili su Thomas Hammarberg (2006.-2012.), i Alvaro Gil-Robles (1999.-2006.)



- Namjeravam nastaviti rad svojih prethodnika i očuvati sposobnost ove institucije da brzo i učinkovito reagira kada je u pitanju svaki oblik zaštite ljudskih prava. Ja vjerujem da ljudska prava zaista spadaju u univerzalne vrijednosti i da je svakoj državi potreban nadzor po ovim pitanjima – rekla je Mijatović.



Što se tiče prioriteta, Mijatović je istakla da je njena vizija jednostavna, a to je provođenje zadatog.



- Norme, rezolucije, i sporazumi su tu da nas vode, ali nam je potrebna politička volja kako bi oni bili realizirani. To nisu pitanja koja se tiču samo vlada pojedinačnih država. Moramo angažirati naša društva u smislu šire zajednice u njihovom sprovođenju i uključiti sve u dijalog o ljudskim pravima - naglasila je Mijatović.



Dodala je da je od ključne važnosti imati odlučnost kako bismo potvrdili to stečevinu da ljudska prava pripadaju svima, vratiti povjerenje i nanovo ukazivati na njihovu važnost za dobrobit svake osobe.



- Radujem se saradnji s vladama, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, sa svima onima koji zastupaju zaštitu ljudskih prava, novinarima, nevladinim organizacijama i ostalim institucijama koji se bave zaštitom ljudskih prava – navela je Mijatović u izjavi povodom stupanja na dužnost.



(FENA)