U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu do 11, a dnevne od 16 do 22, u Posavini lokalno i do 24 stepena.



Četvrtak



U četvrtak u našoj zemlji oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. U Hercegovini padavine prestaju tokom poslijepodneva.



Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni.



Petak



Posljednji dan radne sedmice u našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u većem dijelu Bosne.



U večernjim satima slaba kiša na sjeveroistoku Bosne.



Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevne od 9 do 15, na jugu do 18 stepeni.



(Avaz)