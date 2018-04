Više stotina Banjalučana i osmi dan se okupilo na glavnom gradskom trgu u nastavku protesta pod sloganom „Pravda za Davida-Stop nekažnjenim ubistvima u Banjaluci“. Okupljeni su poručili da neće odustati od okupljanja sve dok se ne sazna prava istina o smrti Davida Dragičevića.

Foto: BN TV

Smrt 21-godišnjeg Davida Dragičevića, uzroci i način na koji je okončan jedan mladi život još nemaju jasne i prezicne odgovore koji su najpotrebniji Davidovim roditeljima i rodbini. Svakodnevnim okupljanjima upravo to i traže – odgovore. Roditelji su zamolili da se smrt njihovog sina ne politizuje i ne iskorištava u dnevno političke svrhe.



Odgovori su traženi i na večerašnjem okupljanju na banjalučkom Trgu Krajine. Okupljeni su poručili, tražimo odgovore, ali ne upiremo prstom ni u koga. Otac Davida Dragičevića poručuje da će se na sve načine boriti da se istina o smrti njihovog sina otkrije i da se saznaju svi detalji.



„Vidjećemo dalje korake. Očekujem u ovoj sedmici bar neke detalje da našeg sina upokojimo. Meni više nemaju šta oduzeti, duše nemam. Ubiti me ne mogu, ne smiju, a ako me ubiju, napravili su mi uslugu. Ako hoće, neka dođu, znaju adresu“, rekao je otac Davida Dragičevića, Davor Dragičević.



Nije izostala ni podrška Davidovih prijatelja koji su na svoj način još jednom odali poštu pokojnom Davidu.



„Ovo nije slučaj Davida i proteklih slučajeva. Ovo smo svi mi, ovo je pitanje nas koji još uvijek živimo u ovom gradu i koji treba mirno, sigurno i bez straha da hodamo, da naša djeca mirno hodaju. Ovo postaje pitanje svakog građanina ove države. Da li neko ovde igra Boga, da li ja imam pravo na život“.



„Da li se osjećate sigurno da se ovakve stvari dešavaju oko nas? Kako i dalje neki pojedinci mogu okretati glavu od svega ovoga. Da li bi to radili kada bi se to vama dogodilo, da li ste svjesni da su nam ugrožena osnovna ljudska prava, a jedno od tih je pravo na život“.



„Ja se trenutno ne bojim za svoju sigurnost. Ja se bojim za svoju budućnost, bojim se za budućnost svih nas i naše djece, jer i ja jednog dana ovdje trebam imati djecu“.



Roditelji Davida Dragičevića su i večeras zahvalili svim ljudima na podršci i pomoći u istrazi. Okupljanja na trgu Krajine biće održavana sve dok slučaj ne bude razriješen.





(BN TV)