Program rješavanja viška radnika u Željeznicama Republike Srpske (ŽRS), koji je uprava usvojila na posljednjoj sjednici, upućen je entitetskoj vladi na odobravanje.

Željeznice RS / 24sata.info

Zasnovan na pravilima koja po ovom pitanju definiše Zakon o radu, ovaj program je dodatno prilagođen potrebama i okolnostima u kojima se ŽRS nalaze, imajući u vidu i aktivnosti oko postupka restrukturisanja u koji su uključeni Vlada RS i Svjetska banka, tvrde iz menadžmenta ovog javnog preduzeća.



-Nakon do sada izvršenih unutrašnjih organizacionih promjena, utvrđeno je da postoji značajan broj radnika koji nije neophodan za obavljanje poslova u radnim procesima, u skladu sa dostignutim nivoom poslovnih aktivnosti – navodi se u saopćenju.



Planiranim daljim organizacionim promjenama, racionalizacijom i unapređenjem rada do kraja 2021. godine, broj radnika ŽRS-a koji će biti višak, dodatno će se povećati, sve dok se, kako se dodaje, ne postigne optimalan broj zaposlenih u odnosu na dostignuti tehničko-tehnološki nivo radnih procesa i planirani obim redovnih poslovnih aktivnosti.



Cilj uprave, proklamovan i kroz Plan poslovanja za 2018. godinu, jeste da do kraja ove godine sve poslovne aktivnosti pokrije sa najviše 2.500 zaposlenih, vodeći računa da se ni na koji način ne ugrozi bilo koji segment rada, a posebno ne bezbjednost željezničkog saobraćaja i poslovi održavanja i zaštite željezničke infrastrukture.



Željeznice RS-a su na kraju prošle godine zapošljavale 2.740 radnika, a po javnim najavama, plan je da do kraja ove godine taj broj bude smanjen na oko 2.500, dok se zaključno sa krajem restrukturisanja preduzeća očekuje da broj zaposlenih bude 2.100.



(FENA)