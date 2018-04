T. C.

U Svećeničkom domu održan je prijem povodom Uskrsa kod kardinala Vinka Puljića. Ove godine odaziv zvaničnika i predstavnika političkog života u našoj zemlji je veliki, no, iako svake godine do sada na prijemu kod kardinala bude i član Predsjedništva Bakir Izetbegović, on danas nije prisustvovao ovoj svečanosti.

Foto: 24sata.info