U centralnim i istočnim područjima Bosne jutros je pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica -5 stepeni, Ivan-sedlo, Sokolac 0, Livno 1, Bugojno, Sarajevo, Srebrenica 2, Grude, Široki Brijeg 3, Jajce, Trebinje, Zenica 4, Mostar, Stolac 5, Tuzla, Zvornik 6, Bihać, Sanski Most 7, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Neum 8 i Brčko 9 stepeni.



U Bosni i Hercegovini danas prijepodne preovladavat će umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne sunčano. U jutarnjim satima slaba i kratkotrajna kiša u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevne temperature od 11 do 18 stepeni.



U Sarajevu prijepodne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom i kratkotrajnom kišom. Poslijepodne sunčano. Dnevna temperatura oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



(FENA)