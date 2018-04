Seoski turizam u BiH je prilika da brojni turisti upoznaju prirodne ljepote naše zemlje, bogatu tradiciju i uživaju u domaćoj, zdravoj hrani.

Također, to je jedan od načina ekonomskog jačanja stanovnika ruralnih lokalnih zajednica. Shvatili su to i učesnici projekta „Zajedno učinimo život boljim u BiH“, koji je realiziran od 1. septembra 2017. do 28. februara 2018. godine u općinama Bihać, Lukavac i Čapljina.



Opšti cilj ovog projekta, koji je podržan od Vlade Švicarske, a implementiran od Unije za održivi povratak i integracije u BiH, je smanjenje osnovnih uzroka migracija kroz ekonomsko jačanje stanovnika ruralnih lokalnih zajednica i poboljšanje uslova života kroz samozapošljavanje u ruralnom turizmu.



Značaj ovog projekta prepoznali su i u Kulen Vakufu.



Predsjednica Udruženja žena u Kulen Vakufu Jasmina Kurtagić je u razgovoru za Fenu kazala da je Kulen Vakuf najzapadnija tačka BiH, nalazi se u općini Bihać i u centru je Nacionalnog parka „Una“.



Napominje da se povratnička populacija u Kulen Vakufu, koja je u toku rata bila raseljena, vratila u devastirane objekte i obnovila ih, ali i da se jako puno stanovnika nije vratilo, te da ih je malo ostalo u tom mjestu. Kaže da se, kao i u čitavoj BiH, pojavio trend raseljavanja mladih ljudi.



- Pošto nam se dešava turizam, a mi želimo da živimo od turizma jer smo u nacionalnom parku, imamo šta pokazati, imamo šta ponuditi, kroz ovaj projekt smo se organizirali u jedno udruženje. To je udruženje svih pružatelja turističkih usluga. Imamo prenoćište, restorane, rafting, farme...Veliki je trend u Evropi da ljudi dolaze na te farme, rade i tako provode svoj godišnji odmor - navodi Kurtagić.



Ističe kako žele da naprave jednu pozitivnu priču, da žitelji Kulen Vakufa, prvenstveno omladina, živi od turizma i da pokušaju da sačuvaju Kulen Vakuf od propadanja.



- Pored Kulen Vakufa u ovo udruženje su uključeni i mjesna zajednica Martin Brod i mjesna zajednica Orašac. To je jedna dolina koju zovemo Ljutočka dolina, gdje želimo da ostanemo i da živimo od turizma, od Une - poručuje Kurtagić.



Ističe da je njihova tradicija lijepa i bogata, te da imaju tradicionalnu kuhinju, poznatu u BiH koja se sviđa turistima, a ne manjka im ni ljubaznosti prema gostima.



- Domaćinski se ponašamo, primamo svakoga kao dragog gosta - naglašava Kurtagić.



Kaže da u Udruženju žena Kulen Vakuf njeguju tradiciju tkanja bosanskih ćilima i takvu jednu radionicu prezentiraju strancima, gdje oni mogu doći, učiti tkati i naučiti taj proces do dobivanja tradicionalnog bosanskog ćilima.



Kurtagić navodi da je oko 26 porodica uključeno u projekt „Zajedno učinimo život boljim u BiH“, te da su to uglavnom povratnici.



- Ima jako puno mladih osoba, kao i žena srednje životne dobi koje nisu ni za penziju, niti mogu dobiti posao, a ima i par penzionera koji još mogu raditi. Nadamo se svi da ćemo stvoriti jednu turističku priču koju ćemo moći plasirati - zaključila je Kurtagić.



