Uskrsna misa održana je u katedrali Presvetog Srca Isusova u Srajevu, a predvodio je vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić, koji je vjernicima poželio sretan, radostan i blagoslovljen Uskrs.

Foto: Anadolija

- Želimo, slaveći Uskrs, obnoviti uskrsnu vjeru, jer Hristovo uskrsnuće je temelj naše vjere, od toga živimo, to nas osmišljava i to je izvor naše nade i snage – kazao je kardinal Puljić.



Slavljem Uskrsa, dodao je on, mi se obnavljamo u svom životnom hodu, da osmislimo sve naše patnje, da osmislimo sva naša nastojanja, a i sve naše muke.



- Zato draga braćo i sestre, danas, slaveći ovo Hristovo uskrsnuće, mi zapravo tražimo sebe - poručio je kardinal Puljić.



On je kazao da su prve vjesnice uskrslog Hrista bile žene, njima je Bog povjerio da one nose tu radosnu vijest.



- Nije to slučajno samo u tom trenutku, nego kroz svu povijest žene su imale najvažniju ulogu formacije vjere u djeci. One prenose to srcem – istaknuo je kardinal Puljić.



Po njegovim riječima, neće ženama deklaracije vrati dostojanstvo, nego će njima vratiti dostojanstvo njihova svijest Bogom dana da tu ulogu imaju koju prenose srcem snagu vjere.



- Zato želimo i danas vratiti to dostojanstvo žene, vratiti upravo njihovu ulogu, vratiti vrednovanje – kazao je kardinal Puljić.



Pozvao je „hrabre majke i hrabre žene, vjerovjesnice Evanđelja - odgajajte vjeru u srcima djece, srcem“.



- Ne zaboravite svoju ulogu, mijenjajte ovo društvo svojom plemenitošću, svojom snagom srca i vjere, pa neka ovo društvo ozdravi upravo vašim plemenitim srcem - poručio je vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić.



(FENA)