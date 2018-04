Biskup banjalučki Franjo Komarica pozvao je danas vjernike katolike i sve druge ljude da budu vjerodostojni u svemu što čine.

Franjo Komarica / 24sata.info

-Isus je vjerodostojan. On nije demagog – rekao je monsinjor Komarica.



Uz čestitke povodom Uskrsa, kako je naveo, blagdana nad blagdanima, biskup banjalučki je na misi u banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure, ukazao da se današnjem danu raduju svi krišćani, koji vjeruju u uskrsnuće Kristovo.



Pozvao je da se slijede djela Kristova milosrđa, služenje istini, pravdi, praštanju, ljubavi i miru.



-Uskrsnuće Kristovo i usksrli Krist ima definitivnu vlast i zato se uzdamo u njega – rekao je biskup banjalučki.



Podsjetio je na brojne Banjalučane koji nisu u mogućnosti da budu danas na molitvama u banjalučkoj katedrali i biskupiji, izražavajući nadu da će ih Isus pratiti na svim njihovim koracima.



-Ne smijemo zaboraviti da je sam Isus Krist objavljena božja istina, praštanje, milosrđe, pravednost, ljepota i ljubav. On nas, osobito svoje učenike, svoje sljedbenike, ne želi sijanjem iluzija i lažnim obećanjima uspavljivati, nego nas želi razdrmati, probuditi, povući za sobom! Da budemo vjerodostojni, ali ne lažljivi, dvolični, kao što je On vjerodostojan, a ne lažan! Njegovo uskrsnuće nije laž, nije obmana. Ono je presudni događaj za cijeli ljudski rod, za svakog od nas i za našu vječnu budućnost – naglasio je biskup banjalučki u poruci povodom Uskrsa.



I u drugim katoličkim crkvama u RS danas su služene mise, a Uskrs su čestitali zvaničnici ovog bh.entiteta.



(FENA)