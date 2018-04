U našoj zemlji prvog radnog dana u sedmici preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Ilustracija / 24sata.info

U ranim jutarnjim satima slaba kiša moguća je na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.



Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 4°C, na jugu zemlje do 7°C.



Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18°C.



Utorak



U utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme sa malom do umjerenom naoblakom.



Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C.



Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21°C.



Srijeda



U srijedu se u BiH očekuje sunčanije vrijeme prije podne. Od sredine dana povećanje oblačnosti.



Krajem dana malo kiše može pasti u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne.



Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 10°C.



Najviša dnevna temperatura većinom zraka između 17 i 22°C.



(Avaz)