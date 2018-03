Sve je spremno za isplatu martovskih penzija uvećanih novim zakonom. Kako je najavljeno iz Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), isplata penzija za mart počet će 5. aprila, a uvećana primanja dobit će 106.208 penzionera. To povećanje državu i Zavod PIO koštat će 2.897.725 maraka.

Ilustracija / 24sata.info

Zarađene penzije



Uvećane penzije na čekovima, primjenom novog Zakona o PIO, koji je na snagu stupio 1. marta, za deset i pet posto, dobit će oni koji su to pravo stekli do 1998. i 2007. godine.



- Povećanje ide na zarađene penzije. To je posao koji je zahtijevao ogroman trud i napor – kazao je za „Avaz“ Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza penzionera Federacije BiH, te podsjetio da u Federaciji BiH ima 410.000 penzionera.



Rapa kaže da je zadovoljan urađenim poslom, s obzirom na to da, kako kaže, penzije u Federaciji BiH posljednje četiri godine nisu ni povećane za fening.Iz Upravnog odbora Zavoda također je navedeno da iznosi najniže, zajamčene i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Shodno tome, najniža penzija i dalje iznosi 326,17 KM, zajamčena 434,90, dok najviša iznosi 2.174,48 KM.



No, hoće li više penzije povesti svih 106.208 penzionera u bolji život, ostaje da se vidi. Problematično je, naime, to što će dio onih s najnižom penzijom ustvari povećanje dobiti na izdato rješenje, a ono je ispod 326 maraka. Takvih je u Federaciji oko 70.000.



Rast od 2,5 posto



Ono što je dobra vijest jeste i to da će, osim ovog povećanja, penzije porasti za 2,5 posto svim penzionerima od ovog mjeseca.



Na sjednici Upravnog odbora, naime, potvrđeno je i da će po objavi koeficijenata rasta potrošačkih cijena i BDP-a, poslije 15. aprila sve penzije u Federaciji za mart biti usklađene shodno članu 79. Zakona o PIO.



- Usklađivanje sa 15. aprilom bit će od 1. maja, s tim da će ga dobiti u maju s razlikom za mart – kazao je za „Avaz“ direktor Zavoda Zijad Krnjić.



Povećanje za litar ulja, hljeb, mlijeko



Ljudi kojima je svaka marka u životu važna ne dijele optimizam onih koji su im skrojili novi zakon.



- Od 15 ili 20 maraka koliko ću dobiti više, mogu kupiti litar ulja, hljeb, mlijeko... Nije to puno, ali tako je kako je – kazala nam je Meliha Parić, penzionerka iz Sarajeva.



(Avaz)