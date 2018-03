Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe danas je u Memorijalnom centru Potočari obilježena petnaesta godišnjica od prve kolektivne dženaze i ukopa žrtva genocida.

Arhiv / 24sata.info

Na petnaestoj godišnjici bili su prisutni potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić, zamjenik načelnika Općine Srebrenica Nermin Alivuković, predsjednik Skupštine Općine Srebrenica Alija Tabaković, bivši načelnik Općine Srebrenica Ćamil Duraković, predsjednice majke Srebrenice te druga Udruženja, kao i mnogobrojni građani Srebrenice.



Direktor Memorijalnog centra Potočari Mersed Smajlović rekao je da je na današnji datum ukopano 600 žrtava genocida.



- Najveća dženaza u Memorijalnom centru Potočari bila je 2010. godine kada je u kompleksu ukopano 775 žrtava genocida. Do sada je u Memorijalnom centru Potočari ukopano 6.575 žrtava, a identifikacije se i dalje nastavljaju. Trenutno je 19 žrtava identifikovano za ukop 11. jula u Potočarima – kazao je Smajlović.



Predsjednica Udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa Munira Suabašić ističe da nikome nije lako, a posebno majkama koje nikad nisu našle svoje najmilije.



- Prije 15.godina 600 naših najmiliji vratili su se u tabutima, ali je to bio najveći povratak u Istočnoj Bosni. Tada smo obilježili mjesto genocida, a zatim su počele i druge dženaze. Sa ovog mjesta pozivam sve one koji znaju gdje su masovne grobnice da pomognu majkama i olakšaju im tugu, bol i patnju. Ipak, mislim da nema pravde dok sve majke ne pronađu svoje najmilije i zločinici ne budu pred licem pravde – kazala je Subašić.



Srebrenčanka Hajra Delić na današnji datum je ukopala sina.



- Moj sin je imao 24.godine, pronađen je blizu Bratunca, a njegovo tijelo je bilo kompletno. U Memorijalnom centru je ukopan i muž kao i mnogobrojna rodina. Život nazor živim – kazala je Delić.



(FENA)