U BiH ne dolazi u obzir “građanski" stil jer bi se time ozakonila majorizacija, jednako kao što se Daytonskim sporazumom ozakonilo etničko čišćenje – izjavio je u intervjuu za Večernji list BiH vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, odgovarajući na novinarski upit u vezi s Izbornim zakonom BiH.

Arhiv / 24sata.info

- Svi se kunu u taj Daytonski sporazum, a u tom sporazumu je jasno da postoje tri konstitutivna naroda. Nismo mi to izmislili, nego je to naša stvarnost. Ne dolazi u obzir “građanski” stil jer bi se time ozakonilo majorizaciju, kao što se Daytonskim sporazumom ozakonilo etničko čišćenje. Oni koji ne uvažavaju stvarnost sva tri naroda, bilo da su lokalni ili međunarodni čimbenici, rade protiv BiH kao države – kazao je kardinal Puljić.



Na novinarski upit zašto su brzo zaboravljene lekcije iz bivše Jugoslavije, vrhbosanski nadbiskup je kazao kako nisu zaboravljene, nego je politička strategija imati veće pozicije.



- Treba biti hrabar pa istinu priznati i prihvatiti. Na ovim područjima cvjeta mitologija i prekrajanje povijesti, pa zato ne učimo iz povijesti – smatra kardinal Puljić.



Na upit postoji li mogućnost da s poglavarom Islamske zajednice u BiH reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem zajedno “posjednu” vodeće hrvatske i bošnjačke prvake kako bi se konačno stavila točka na “i” podjelama, svađama i nerazumijevanju, vrhbosanski nadbiskup je odgovorio kako nije siguran bi li to bilo pametno.



- Ne znam koliko bi to bilo pametno jer bismo tada dali vama novinarima materijala da nas napadate kako se petljamo u politiku. Jasno da smo obojica voljna pomoći, a pomoći se može onomu koji prihvaća pomoć. Ne možemo se nametati – kazao je kardinal Puljić.



I u teža vremena Hrvati su opstali



Govoreći o izvješćima o masovnom iseljavanju Hrvata katolika iz BiH, vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić izjavio je kako su Hrvati u BiH opstali tijekom povijesti u težim vremenima te da će preživjeti i ovo vrijeme.



- Ne treba biti zloguki prorok. Preživjeli smo i opstali tijekom povijesti i teža i gora vremena. I ovo ćemo preživjeti. Oni koji nisu uspjeli ratom, žele na ovaj način da nas nema. Nažalost, ova sumorna politička napetost i neravnopravnost opterećuju mnoge pa su posustali boriti se s vjetrenjačama, a pravo govoreći, nije ni lako plivati protiv struje – kazao je kardinal Puljić.



Naglasio je kako je potrebno probuditi hrabru vjeru i suočiti se sa stvarnošću, te da posebno mlade treba naučiti da nose križ - da život nije u uživanju, nego u hrabrom ostvarenju.



- Treba prepoznati svoje korijenje na ovoj grudi koja je skupo plaćena tolikom mučeničkom krvi. Ne smijemo biti kukavice kao potomci tih slavnih naših predaka – poručio je vrhbosanski nadbiskup, navodeći kako je za iseljavanje dio odgovornosti snosi i “perfidna igra Zapada”.



- Trebaju ljudi prepoznati tu perfidnu igru Zapada koji nije htio djecu, a sada mu je potrebna radna snaga pa mu dobro dođu gotovi ljudi – navodi kardinal Puljić, dodavši kako je odgovornost na domaćoj politici da razvija strategiju razvoja, a ne samo da se fokusira na to koja stranka će imati veću popularnost. Također je dodao kako mediji posebno moraju preuzeti svoju odgovornost - ne raditi na iseljavanju svojim trendom izvješćivanja.

(FENA)