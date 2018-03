U Bosni i Hercegovini danas je nestabilno vrijeme. Prije podne kiša u Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima padavine će se postepeno premještati prema istoku zemlje.

Arhiv / 24sata.info

U poslijepodnevnim i večernjim satima jače padavine su izgledne u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najmanje padavina na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima je moguća i grmljavina.



Prognozira se i jako jugo sa olujnim udarima brzine 60 do 80 km/h. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 22 stepeni C.



U Sarajevu prije podne umjerena naoblaka. Jače naoblačenje i kiša od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19 stepeni C.



Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati - Bjelašnica 1; Ivan Sedlo, Livno i Zvornik 11; Sokolac 12; Bijeljina, Bugojno, Grude, Široki Brijeg i Srebrenica 13; Mostar i Tuzla 14; Bihać, Brčko, Jajce, Sarajevo i Trebinje 15; Doboj, Gradačac, Neum i Prijedor 16; Sanski Most 17; Banja Luka 18 stepeni C.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 934hPa, za 8hPa je manji od normalnog i opada, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(FENA)