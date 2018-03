Nakon kratkog sunčanog perioda uslijedit će tmuran i kišovit vikend. Kako je saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, neće biti drastičnih promjena u temperaturama, a sunčano vrijeme uslijedit će od utorka.

Subotnje jutro osvanut će tmurno sa kišom u Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima BiH. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima padavine će se premještati prema istoku zemlje, a u poslijepodnevnim i večernjim satima jače padavine su izgledne u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature kretat će se od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 21 stepeni.



Manje obilnije padavine bit će u nedjelju, dok se na planinama očekuje snijeg. Temperature će biti nešto niže. Jutarnje će se kretati od 4 do 8, a dnevne od 8 do 14 stepeni.



Prvi dan nove radne sedmice bit će tmuran, ali bez padavina. Tokom dana doći do smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura bit će niža u Bosni za tri stepena, dok će na jugu za jedan stepen. Dnevne temperature bit će između 12 i 18 stepeni.



U utorak će preovladavati sunčano vrijeme s dnevnim temperaturama između 15 i 21 stepeni.



Prema podacima Accuweathera, smjena sunca i kiše pratit će nas do kraja aprila.







