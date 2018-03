Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske (RS) uputio je danas nadležnim tužilaštvima krivične prijave protiv 36 direktora javnih zdravstvenih ustanova (bolnice i domovi zdravlja), a zbog sumnje da izvršili krivična djela protiv prava po osnovu rada, odnosno utaju poreza i doprinosa.

Foto: 24sata.info

- Krivične prijave su podnesene na osnovu ranijih odluka Skupštine i Glavnog odbora Strukovnog sindikata doktora medicine da se prijave svi direktori za koje se utvrdi da u proteklom periodu nisu izvršili svoju zakonsku obavezu uplate poreza i obaveznih doprinosa po osnovu tri i više neto plaća, a kako je to Krivičnim zakonikom utvrđeno za navedena krivična djela - saopćeno je iz ovog sindikata.



Uz krivične prijave dostavljeni su i potrebni dokazi i obavještenja o dugovanjima javnih zdravstvenih ustanova po osnovu neuplaćenih poreza i obaveznih doprinosa, a prikupljena su i potrebna obavještenja i od Fonda zdravstvenog osiguranja RS da su izvršili sve obaveze, što dokazuje da su prijavljeni direktori imali na raspolaganju potrebna finansijska sredstva za uplatu poreza i obaveznih doprinosa, navodi se.



Podsjećaju da je ovaj sindikat još u julu 2017. godine podnio tri krivične prijave za ista krivična djela i to protiv direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci i direktora bolnica u Istočnom Sarajevu i Doboju, a za koje do sada od nadležnih tužilaštava nije dobio obavještenja o statusu ovih krivičnih prijava.



Prema podacima Fonda PIO RS-a ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova, samo po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje su na dan 31.decembra 2017. godine iznosila su 121.286.475 KM i i bila su veća za 17.852.309 KM u odnosu na 2016.





(FENA)