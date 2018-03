U Bosni i Hercegovini sutra će biti nestabilno vrijeme. Prijepodne kiša se prognozira u Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini.

Arhiv / 24sata.info

Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima padavine će se premještati prema istoku zemlje. U poslijepodnevnim i večernjim satima jače padavine su izgledne u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne.



U Hercegovini se očekuje više padavina, od 30 do 60 litara po metru kvadratnom. Lokalno može pasti i od 80 do litara. U Krajini, zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne se prognozira do 30 litara kiše, a u istočnim i do 40 litara. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima je moguća i grmljavina. Prognozira se i jako jugo sa olujnim udarima brzine 60 do 80 km/h. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14 stepeni. Najviša dnevna većinom između 15 i 21 stepen.



U Bosni i Hercegovini će u nedjelju, 1. aprila bit će oblačno s kišom i pljuskovima. Padavine neće biti obilne. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar u jutarnjim satima mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Jači vjetar bit će na sjeveru, sjeveroistoku i istoku Bosne. Krajem dana vjetar ponovo mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 8 stepeni. Najviša dnevna između 8 i 14 stepeni.



U Bosni i Hercegovini će u ponedjeljak, 2. aprila bit pretežno oblačno prijepodne. U Bosni od sredine dana doći će do smanjenja oblačnosti, a u Hercegovini krajem dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje do 7 stepeni. Najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.



U Bosni i Hercegovini će u utorak, 3. aprila biti sunčano sa malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna između 15 i 21stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)