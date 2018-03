Veliki petak je kršćanski spomendan Isusove muke i smrti, a slavi se u petak prije Uskrsa.

Arhiv / 24sata.info

Na ovaj se dan kršćani diljem svijeta sjećaju Isusove teške i nasilne osude, muke i na koncu same smrti. Ovo je jedini dan kada se zabranjuje slaviti sveta misna otajstva. Naime, sveta je misa nekrvna žrtva Isusa Krista, a na taj je dan sam Isus Krist bio žrtvovan na žrtveniku križa i prinio Ocu sama sebe kao otkupninu za mnoge, tj. krvnu žrtvu.



U popodnevnim satima, obično u 15 sati kada je Isus izdahnuo na križu, puk se okuplja i moli Križni put.



Fra Ante Marić iz Samostana svetog Petra i Pavla u Mostaru, istaknuo je kako na Veliki petak nema misa nigdje na svijetu.



- Tada jedinu misu na Kalvariji slavi Isus Krist i mi se toga sjećamo. Svećenik sa svojim poslužnicima dolazi u crvenom odijelu, i to je znak muke. Prostru se pred oltarom i svi vjernici kleče, i mir je. Onda se čitaju čitanja iz Staroga zavjeta, Novoga zavjeta i pjeva se Muka po Ivanu. Iza toga slijedi štovanje Križa – kazao je fra Ante.



Po njegovim riječima, nakon toga slijedi ljubljenje Križa, a potom sveta pričest i vjernici se pričešćuju hostijama koje je svećenik na Veliki četvrtak dao posvetiti.



Na Veliki petak zapovjedni je post i nemrs.



- Dakle, nikakvih izvanjskih veselja nema. Dolazi subota, i to je mir Groba na Kalvariji jer je Isus u petak ukopan i kad zađe sunce u subotu, onda polaze obredi Velike subote – pojasnio je fra Ante.



U rana kršćanska vremena ljudi su se jedino u uskrsnoj noći krštavali.



Govoreći o najvećem kršćanskom blagdanu - Uskrsu fra Ante navodi kako su uz Uskrs vezani različiti običaji.



- Tako kod sjevernih plemena zec simbolizira Uskrs, a kod Hrvata to su pisanice. Kada se govori o značenju pisanica, najčešće objašnjenje je da je jaje uzeto kao simbol Uskrsa jer je ono najveća živa stanica. Jaje iz kojeg izlazi život, kao što pile izlazi iz tog jajeta u život, tako je Krist iz groba uskrsnuo na život svoj vječni – pojasnio je fra Ante.

(FENA)