Predstavnici lokalnih organizacija parlamentarnih stranaka sa nivoa BiH danas su u Mostaru održali treći sastanak o pronalaženju rješenja za izmjene Izbornog zakona BiH koje se odnose na Mostar da bi u tom gradu konačno bili održani izbori, ali pomaka nije bilo.

Arhiv / 24sata.info

Domaćin sastanka bio je mostarski SDP, koji je predstavnicima SDA, SBB-a, SDP-a, DF-a, HDZ-a 1990, BPS-a, SNSD-a i SDS-a predložio da problem bude rješavan korak po korak, odnosno da se prvo dođe do broja izbornih jedinca u Mostaru, a nakon toga da se priča nastavi o uvođenju zamjenika gradonačelnika Mostara, što je načelno prihvaćeno.



Predsjednik Gradskog odbora SDP-a Mostar Edin Zagorčić rekao je novinarima da su sve stranke pokazale ozbiljnost u pregovaranju i spremnost za određene kompromise.



Zagorčić vjeruje da se, iako danas nije postignut dogovor o broju izbornih jedinica, dogovor o tome može brzo postići.



On je rekao da su i u vezi sa centralnom zonom svi spremni na kompromis.



"Centralna zona će, po svemu sudeći, nestati, na način kako je sada organizovana. Postoje određene ideje da se ti ljudi, kao u Brčkom, sami opredjeljuju u kojoj će izbornoj jedinici glasati", rekao je Zagorčić.



Prema njegovim riječima, određeni broj stranaka je za to da bude uvedena pozicija zamjenika gradonačelnika, dok u HDZ-u BiH o tome još razmišljaju.



Zagorčić je potvrdio da je današnjem sastanku prisustvovao pravni stručnjak Slaven Bevanda, koji im je dao određene sugestije i mišljenje, dok su iz Centralne izborne komisije BiH odbili da prisustvuju.



"Oni smatraju da ne treba da budu dio političkih pregovora i ostali su na usluzi u smislu tumačenja izbornog procesa. Nisu htjeli da budu dio ove naše priče i mi time nismo zadovoljni", rekao je Zagorčić.



Zagorčić je naveo da je dogovoreno da bude ubrzana dinamika pregovaranja, tako da će idući sastanak biti već idućeg četvrtka, 5. aprila, kada će domaćin biti SBB.

(srna)