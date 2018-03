Uoči velikog kršćanskog blagdana Uskrsa, gost BH radija 1 bio je nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Sa kardinalom Puljićem razgovarala je novinarka Senka Jašarspahić.

Kardinal Vinko Puljić / 24sata.info

“Dokle god ne budemo prihvatili našu različitost, dok ne budemo poštivali tu našu različitost i dok ne budemo istinski ostvarili ono što u Bosni i Hercegovini postoji kao fraza, “svoje voli, tuđe poštuj”, uvijek ćemo stvarati jedno ozračje napetosti, nepovjerenja i, na neki način, političke napetosti, čija će biti gornja, čija će biti važnija. I to je, zapravo, ono što stvara nepovjerenje među ljudima”, izjavio je u razgovoru za BHRT kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski, odgovarajući na pitanje, znamo li mi živjeti ovu i ovakvu Bosnu i Hercegovinu?



Kardinal je istakao i da je stvoreno javno mnjenje da smo krivi zato što smo različiti.



“Posebno je nastala takva jedna sintagma od rata, jer su ljudi koji su kreirali rat htjeli baciti da je krivnja rata zato što smo različiti, a to je zapravo počelo od manipulacije s naše različitosti. Bilo da se radi o različitosti vjere, različitosti kulture, različite nacionalnosti, to se izmanipuliralo u jednu mržnju koja je zapravo stvorila netrepeljivost. Međutim, nitko nije kriv što se rodio u jednoj zajednici koja je različita, ali nitko nije ni zaslužan. To je božija datost i čovjek mora prihvatiti da smo različiti”, kazao je kardinal Puljić.



Bez istine teško do vraćanja povjerenja i pomirenja



Povratak povjerenja, ipak, je moguć i mora ga biti, naglasio je kardinal Puljić.



“Prvo se mora poći od istine. Bez istine teško je govoriti o vraćanju povjerenja i o pomirenju. Ovdje mislim na istinu da se svaki čin nazove pravim imenom. Dokle god toga nema, teško je govoriti o povjerenju i pomirenju. Tek od istine, koja na neki način zahtijeva i da se krivnja mora na neki način i kazniti. Dokle god se to u društvu ne stvori, takvo ozračje, teško će se govoriti o vraćanju pomirenja i povjerenja. I zato smatram da je prevažno stvarati javno mnjenje u kojem će se biti hrabar suočiti se sa istinom. I da nazovemo svaki čin pravim imenom. Tek nakon te istine, jasno slijedi i ono što u društvu normalno ide, a to je pravda. Ali, osim ljudske pravde, postoji i božja. Međutim, da bi se stvorilo povjerenje među ljudima, stvara se i vladavina prava u kojoj će svaki čovjek biti vrednovan i biti jednak pred tim zakonom. Bez takve jedne vladavine prava u svim segmentima, čovjek će se osjećati nesigurnim, a nesigurnost i neizvjesna budućnost itekako stvara jedno nepovjerenje i jednu napetost”, kazao je kardinal Puljić.



Danas čovjek pati i nesretan je zato što ne zna uživati u onome što ima



Govoreći o nadi u vrijeme u kojem ljudi često gube vjeru u bolje sutra, kardinal Puljić je, u razgovoru za BH radio 1, istakao da treba posebno potaknuti obitelji, koje na neki način imaju jedan krivi pristup u odgoju djece.



“Oni misle da sve treba zadovoljiti što dijete traži i time, zapravo, ne uče djecu i mlade da se suoče sa izazovima života, nego uče ih da uživaju. Ako čovjek ne može uživati, onda bježi od toga. Zato i nije čudno što iz našeg društva bježe, jer nije trenutak uživanja. Drugo, prevažno je i u obitelji već odgajati da znaju voljeti svoje korijene, svoju grudu, svoju zemlju, svoju domovinu. I škola tako treba odgajati, i mediji i politika. Svi moramo biti svjesni da čovjeku treba pomoći da postane svjestan sebe, da postane svjestan svojih korijena, da bude svjestan da čovjek koji je naučio samo uživati, u životu ne može ništa ostvariti. Tek ljudi koji su hrabri za žrtvu, nešto mogu ostvariti. Uostalom, ako je vjernik, onda vjeruje u Krista koji je bio raspet, a On je pozvao da uzmemo svoj križ i da ga slijedimo. Nema čovjeka da nema svoj križ. Svako ima svoj križ, ali ne možemo od njega uteći, nego treba hrabro se uhvatiti u koštac sa izazovima i biti čovjek spreman ostvarivati se u ovakvim ozračjima kakvo mi sada živimo”, istakao je kardinal.



Zato i mlade ljude koji žele napustiti zemlju javno mnjenje mora poticati da shvate da su ovdje kod kuće, a politika shvatiti da im mora pružiti priliku da se ostvare bilo radom, bilo znanstvenim naprekom, itd., rekao je kardinal Puljić.



“Prevažno je da mi svi shvatimo da je jedino čovjek na svojoj grudi kod kuće. Gdje god ode, on je stranac. On može imati više, a ako ima više, više će i trošiti. Nije bogat onaj koji puno ima, nego je bogat onaj koji je s malim zadovoljan. Danas čovjek pati i nesretan je zato što ne zna uživati u onome što ima. Uvijek sanja i pati za onim što nema i zato je u sebi frustriran. Ali, kad bi čovjek istinski imao hrabrosti da se suoči, da vidi što sve ima, što mu je Bog sve dao, onda ima itekakvo polazište kako se nositi sa izazovima u životu”, poručio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski.



