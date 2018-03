Suđenja za ratne zločine u Kravici kod Srebrenice 1995. godine, odloženo je ranije danas pred Višim sudom u Beogradu, jer na suđenje nije došao prvooptuženi Nedeljko Milidragović. Ispred zgrade suda, kako javlja reporter N1, došlo je do verbalnog incidenta između predstavnice Udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa Kade Hotić i Vojislava Šešelja.

Foto: 24sata.info

Predstavnica organizacije "Majke Srebrenice" Kada Hotić izjavila je, poslije odlaganja ročišta na suđenju optuženima za ratni zločin u selu Kravica kod Srebrenice pred Specijalnim sudom u Beogradu, da je to četvrti ili peti put da se zbog nedolaska optuženih odlaže suđenje i da se sve pretvorilo u predstavu.







Na primjedbu predstavnice udruženja Majke Srebrenice Kade Hotić da joj vrati sina, Šešelj je rekao da on tu ništa ne može i da ne zna gdje je njen sin, ali da "u Srebrenici nije bilo genocida i da nije ubijeno 7.000-8.000 ljudi, nego je strijeljano 1.200".



"Ali tu priču možete mačku o rep da zakačite, ona više ne prolazi", rekao je Šešelj



"Ovo je, uglavnom, jedna pozorišna predstava, a pogotovo zbog posjetilaca na galeriji, među kojima je i (lider SRS Vojislav) Šešelj", rekla je novinarima Kada Hotić. Ona je dodala da sud "sam sebe minimizira" i da bi trebalo da se uozbilji.



Milidragoviću je naloženo da dostavi ljekarsku dokumentaciju kao dokaz za opravdano odsustvo sa ročišta.



Postupajući tužilac Mioljub Vitorović zatražio je od suda da ukoliko se izostanak prvooptuženog ponovi, razdvoji suđenje u odnosu na Milidragovića ili mu odredi pritvor. Sud se o tome danas nije izjašnjavao.



Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidoslav Vasić.



Po optužnici oni su, zajedno s nepoznatim pripadnicima Specijalne brigade Republike Srpske, u halama Zemljoradničke zadruge i oko njih, u mjestu Kravica, u julu 1995. godine učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka.



Optuženi, koji se brane sa slobode, odbacili su navode optužnice.



To suđenje je počelo 6. februara 2017. godine, ali je potom optužnica bila odbačena, jer u vrijeme njenog podizanja nije bio izabran novi tužilac za ratne zločine, niti vršilac dužnosti, dok je starom tužiocu prestao mandat.



Potom je novoizbrana tužiteljka za ratne zločine podnela zahtjev za nastavak postupka po uslovno rečeno staroj optužnici, ali je Viši sud to odbio, jer je smatrao da ona mora da podnese novu optužnicu.



Prema odluci Apelacionog suda iz oktobra prošle godine, postupak za ratni zločin u mjestu Kravica, u predmetu Srebrenica, nastavljen je po optužnici Tužilaštva za ratne zločine po kojoj je suđenje počelo.



Novo ročište zakazano je za 23. i 24. maj, a bit će pozvani zaštićeni svedoci 301, 302 i 303.





(BETA)