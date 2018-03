Katolici se na Veliki četvrtak spominju Isusove posljednje večere, a svećenici kao sljedbenici Krista peru noge dvanaestorici, kao što je prema vjerovanju Isus oprao noge apostolima.

Foto: Screenshot

Pored toga, svećenici posvećuju ulje za krizmu, bolesničko pomazanje i ulje za katekumene. Na Veliki četvrtak slavi se i obnavlja ustanovljenje euharistije i svećeničkog reda.



Fra Ante Marić iz Samostana svetog Petra i Pavla u Mostaru kazao je u izjavi za Fenu kako je Veliki četvrtak spomen Isusove posljednje večere.



- Isus je u prošlu nedjelju, liturgijski gledano, došao uoči Pashe, najvećeg židovskog blagdana, da ga proslavi u Jeruzalemu, iako je bio sto posto uvjeren da će nastradati. Oni su već pripravili sve da ga ubiju jer im je smetao - kazao je fra Ante.



Isus svečano ulazi u Jeruzalem, a ljudi ga dočekuju s maslinovim grančicama, cvijećem i palminim granama. Dolazi u Jeruzalem jašući na magarcu kako bi ljudima dao do znanja da ne dolazi u političkom smislu oživljavati njihovo kraljevstvo, istaknuo je fra Ante.



Potom, dodao je, Isus iz židovskog hrama istjeruje sve one "koji su od kuće Oca njegova napravili špilju razbojničku".



Fra Ante navodi kako Veliki četvrtak priča proslavu Pashe.



- No, čudesna je to bila proslava za njegove učenike. Nikad tako s njim nisu slavili Pashu. Uzeo je kruh razlomio ga i rekao: 'Ovo je moje tijelo', i dao im ga. Uzeo je kalež nazdravio i rekao: 'Ovo je moja krv, i činite ovo meni na spomen' – kazao je fra Ante.



Potom su učenici s Isusom otišli u Gecemani i stigli u maslinski vrt gdje su trebali prenoćiti.



- Isus je znao da je to noć u kojoj će on biti uhićen, jer je njegov izdajica Juda Iškariotski već bio na djelu. Isus zove Petra, Ivana i Jakova da se pomole i odmakne se malo dalje i moli svoga Oca: 'Aba, ako je moguće neka me mimoiđe ovaj kalež, ali ne moja volje nego tvoja volja neka se vrši' - istaknuo je fra Ante.



Naveo je kako je Isus tu pokazao sve dimenzije čovjeka koji je u smrtnoj tjeskobi pred onim što ga čeka. Tada dolazi Juda izdaje ga poljupcem i Isusa odvode.



Na posljednjoj večeri, odnosno na Veliki četvrtak, Isus je ustanovio red svećeništva i svetu euharistiju. Također, na Veliki četvrtak posvećuje se ulje za svetu krizmu i bolesničko pomazanje. To je ono nešto što je temeljno za Veliki četvrtak, kazao je fra Ante.





(FENA)