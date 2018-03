Federalna ministrica financija Jelka Milićević i predsjednik Uprave Union Banke d.d. Sarajevo Vedran Hadžiahmetović potpisali su u Sarajevu ugovor o kreditu, po osnovu kojeg stambena kreditna linija za mlade postaje operativna i dostupna mladim ljudima do 40 godina.

Jelka Milićević / 24sata.info

Kako je saopćeno, sredstva u iznosu od 10 miliona KM osigurala je Vlada FBiH iz budžeta FBiH za 2018. godinu, a dodatna sredstva osigurat će Union banka d.d. Sarajevo.



Na ovaj način Vlada FBiH u saradnji sa jedinom komercijalnom bankom u državnom vlasništvu nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja mladih ljudi prepoznajući to kao jedno od najvažnijih prepreka sa kojima se mladi ljudi suočavaju. Također, i kroz ovaj vid podrške mladim ljudima Vlada FBiH na prepoznatljiv način želi ukazati na važnost uloge mladih ljudi u društvu te je kroz izdvajanje 50 miliona KM za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u prethodnoj godini i ovih dodatnih 10 miliona za stambeno zbrinjavanje to jasno i dokazala.



Stambeni krediti za mlade plasirat će se po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,99 posto.



- Posebno treba istaći činjenicu da je kamatna stopa fiksna do kraja otplate kredita, a maksimalan rok otplate je 20 godina. U nastojanju da se mladima ponude što bolji uvjeti, sniženi su i troškovi naknade za obradu kredita - navodi se u saopćenju.



(FENA)