U vezi s navodima objavljenim u pojedinim medijima u BiH, u kojima se naglašava da se BiH na međunarodnom planu pridružila izjavama kojima se prejudicira odgovornost za slučaj trovanja zabranjenim supstancama - slučaj Skripalj, Ministarstvo vanjskih poslova BiH obavještava javnost da je stav ministarstva koji su mediji objavili 27. marta jedina službena pozicija BiH u odnosu na pitanje diplomatske krize nastale u predmetnom slučaju.

MVP BIH / 24sata.info

- Podsjećamo, BiH izražava zabrinutost činjenicom da je ustanovljena zloupotreba opasnih hemijskih materija čija je upotreba zabranjena međunarodnim konvencijama. BiH izražava nadu da će nakon provedene istrage ovaj slučaj biti do kraja rasvijetljen. BiH sa pažnjom prati razvoj situacije u vezi s protjerivanjem ruskih diplomata iz određenog broja zemalja, ali BiH neće preduzimati ove ili slične mjere - navodi se u saopćenju iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.



To ministarstvo naglašava da nije dalo saglasnost nijednoj diplomatskoj misiji BiH u svijetu za pridruživanje izjavama koje se odnose na predmetni slučaj jer povodom ovog slučaja, koji je izazvao veliku međunarodnu pažnju, ne postoji stav Predsjedništva BiH.



Ministarstvo vanjskih poslova BiH će cjelokupnu informaciju sa svim raspoloživim podacima vezanim za taj slučaj, do kraja radnog dana dostaviti Predsjedništvu BiH.



(FENA)