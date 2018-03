Predsjednik Odbora za bezbjednost u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milanko Mihajilica rekao je danas da je ovo skupštinsko tijelo uputilo zahtjev ministru unutrašnjih poslova Srpske Draganu Lukaču za dostavljanje zvanične informacije o rezultatima istrage u vezi sa smrću mladog Banjalučanina Davida Dragičevića.

Mihajilica je rekao novinarima da Odbor traži informaciju sutra do 12.00 časova, te da je zahtjev poslat zbog toga što roditelji Dragičevića i dio javnosti izražavaju određene sumnje u vezi sa rezultatima istrage MUP-a Srpske i pojedinim medijskim izvještajima, koji su, kako je rekao, bili manipulativni i nemoralni.



"Cilj je da izbjegnemo i medijske zloupotrebe te tragedije", poručio je Mihajilica, naglasivši da bi nakon dobijanja informacije od ministra Lukača trebalo da bude održana sjednica Odbora za bezbjednost.



Mihajilica je u vezi sa ovogodišnjim Programom rada Narodne skupštine rekao da je opozicija nezadovoljna radom parlamenta u prošloj godini, jer su Vlada i druge institucije izbjegavale da podnesu informacije poslanicima, što su dužne po zakonu.



On je dodao da se to posebno odnosi na dostavljanje izvještaja o radu Investiciono-razvojne banke Srpske, RTRS-a, poslovanju javnih preduzeća...



Mihajilica je rekao da je u parlamentu potrebno razmatrati Strategiju o podsticanju nataliteta u Srpskoj i stanje u oblasti bezbjednosti u Republici, kao i da se održi tematska sjednica o masovnim odlascima mladih u inostranstvo.





