U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica -9 stepeni, Bugojno, Jajce -2, Bihać, Ivan-sedlo, Livno, Sanski Most -1, Banja Luka, Doboj, Tuzla 0, Zenica 1, Sarajevo 2, Bijeljina, Grude 3, Gradačac, Široki Brijeg, Zvornik 4, Stolac 5, Trebinje 6, Neum 7 i Mostar 8.



U Hercegovini danas će preovladavati sunčano, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar će biti slab u većem dijelu Bosne zapadni, a u Hercegovini slaba bura. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni.



U Sarajevu danas će biti pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana doći će do razvedravanja. Dnevna temperatura oko 6 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)