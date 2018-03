Danas, 26.03.2018.godine, u Roditeljskoj kući je predstavljan projekat - Ambasador Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”

Foto: 24sata.info

Identitet prvog ambasadora je do samog dana predstavljanja bio nepoznat, te je samim time i bio iznenađenje. Za ambasadora je izabrana Amra Silajdžić Džeko, koja je i ranije podržavala rad Udruženja.



Vidno emocionalno potresena i sa suzama u očima Amra se obratila prisutnima.



“Ponosna sam i čast mi je što su me roditelji heroja izabrali da budem njihov glas koji će raditi za dobrobit ove djece, glas koji će se čuti sto dalje i što duže. Roditeljska kuća ima nekoliko projekata, jedan od njih je ‘Moja kosa, tvoja kosa’, veliki broj ljudi se odazvao. Puno se priča o negativnim stvarima, politici, a malo o tome da ima veliki broj ljudi koji hoće da pomognu. Sigurna sam da ćemo zajedno ostvariti velike stvari”, rekla je Amra.



Ambasador će se zalagati za dobrobit i bolji položaj djece oboljele od raka i njihovih najbližih u društvenoj zajednici, u skladu sa misijom i vizijom Udruženja. Svojim utjecajem će širiti svijest o dječjem raku kao oboljenju, te promicati i zagovarati činjenicu da je rak kod djece izlječiv. Kao prva ambasadorica “Srca za djecu”, Amra Silajdžić Džeko će širiti vrijednosti projekta “Roditeljska kuća” i “Moja kosa tvoja kosa” u bosanskohercegovačkoj i međunarodnoj javnosti te inspirisati ljude širom BiH i svijeta da promovišu i doprinesu misiji i viziji Udruženja.



Prisutnima se obratio direktor Udruženja, gospodin Fikret Kubat.



“U skladu sa misijom i vizijom Udruženja, te sa samim njegovim rastom odlučili smo se i na ovaj korak, da izaberemo ambasadora među javnim ličnostima koji će se zalagati za dobrobit Udruženja i djece oboljele od raka.” – izjavio je gospodin Kubat.



Predstavljanju ambasadorice prisusvovale su i Atifa Buldić-Bešić - majka djevojčice koja je liječena, Ajla Beganović - djevojka koje se trenutno liječi i korisnica je perike napravljene u okviru projekta “Moja kosa tvoja kosa”, te Ajla Nizić - mlada djevojka koja je liječena u djetinjstvu od raka, a sada je član mreže mladih izliječenih od raka Udruženja – MladiCe.



“Nekako uvijek osjetim potrebu da kažem nešto o tom dijelu našeg životnog puta. Ne mogu zaobići neke osnovne činjenice, kao što su npr.hrabrost i herojstvo moje kćeri, volja i snaga moje porodice, te uticaj Udruženja na poimanje naše dijagnoze i na cijeli proces koji prolazimo. Moja kćerka i mi bili smo korisnici Roditeljske kuće i boravili smo ovdje 7mj. Uvijek se rado vraćamo ovdje, što vam može biti malo čudno s obzirom na okolnosti pod kojima smo došli ovdje. To je zato što je što smo svoje najljepše dane, između onih najružnijih koje nosi ova bolest, proveli i doživjeli upravo ovdje. Ovo je jedino mjesto gdje se naša kćerka smijala, igrala, trčala. Ovo mjesto je naš drugi dom.” – rekla je Atifa Buldić-Bešić.



Prisutnima se obratila i djevojka koja je u 4. godini života liječena od raka, Ajla Nizić:



“Kao član MladiCa – mreže mladih izliječenih od raka Udruženja želim samo reći da smo mi tu da rušimo sve predrasude koje dolaze s rakom, da pokažemo društvu da rak nije bauk, da je izlječiv. Ja sam jedan od primjera kako je to moguće i kako se život nakon raka nastavlja sa svim svojim radostima koje nosi”.

