Do kraja marta očekuju se padavine na području centralne, sjeveroistočne i jugozapadne Bosne te na istoku Hercegovine, dok će u ostalim krajevima biti oblačno vrijeme uz vrlo malu mogućnost za slabe padavine.

Ilustracija / 24sata.info

Nešto stabilnije vrijeme prognozira se od 02. do 05. aprila, nakon čega se ponovo očekuje pogoršanje vremenskih prilike i padavine širom zemlje.



Negativne jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se do 28. marta, a kretat će se od -3 do 2, dok se u Hercegovini očekuju od 3 do 8 stepeni. Maksimalne temperature u istom periodu u Bosni se prognoziraju od 6 do 11, a u Hercegovini od 10 do 15 °C.



Od 29. marta do 09. aprila, prognozira se porast temperatura. U Bosni se jutarnje temperature očekuju od 3 do 8, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni, dok se maksimalne dnevne u Bosni prognoziraju do 20, a u Hercegovini do 22 °C.



(N1)